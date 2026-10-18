Musah: “Ci aspetta una grande partita, dobbiamo continuare sulla stessa linea di Salisburgo”

18/10/2026 | 17:32:00

Il centrocampista del Milan, Yunus Musah, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Ho avuto altri momenti nei quali sono stato protagonista, sono contento del momento. Ci aspetta una grande partita, dobbiamo affrontarla con la massima attenzione. Stiamo giocando bene, dobbiamo solo aggiustare dei piccoli dettagli e continuare sulla stessa linea di Salisburgo”.

Foto: Instagram Musah