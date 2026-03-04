Musah: “Bellissimo giocare su tre competizioni, torniamo a Bergamo con un grandissimo risultato”

05/03/2026 | 00:02:08

Musah ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Lazio, le sue parole: “È bellissimo giocare su tre competizioni, affrontiamo tutto con entusiasmo. Ora torniamo a Bergamo con questo bellissimo risultato e di fronte ai nostri tifosi. Aspettavo da tanto il mio spazio, ora che è arrivato voglio dimostrare di essere importante per la squadra e di continuare così per arrivare agli obiettivi”.

foto sito atalanta