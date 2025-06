Musah al Napoli in stato molto avanzato: quel retroscena di aprile

10/06/2025 | 20:05:44

Il Napoli è uscito allo scoperto per Musah, operazione in stato avanzato con il Milan, affare da 23-25 milioni. Siamo agli ultimi dettagli, il Napoli ha quasi deciso di non riscattare Billing e ha virato sullo specialista in uscita dai rossoneri. C’è un retroscena raccontato da Daniele Longo lo scorso aprile, ovvero il forte interesse di Conte che evidentemente lo aveva puntato inserendolo nella lista della spesa. Adesso siamo in fase avanzata per un nuovo e imminente colpo dello scatenato Napoli.