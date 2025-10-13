Musah: “Ahanor è il giovane che più mi ha impressionato. De Roon un punto di riferimento”

13/10/2025 | 11:20:36

Yunus Musah, giocatore dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo , dove ha parlato dei giovani che lo hanno colpito in casa bergamasca.

Queste le sue parole: “Ahanor è un ragazzo di grande talento. Mi rivedo in lui per età e percorso. È serio, lavora tanto e ha qualità notevoli. Ogni tanto gli do qualche consiglio, perché credo che farà una carriera bellissima”.

I riferimenti nello spogliatoio: “Da De Roon posso imparare tanto: è qui da anni, conosce ogni dettaglio del gioco dell’Atalanta. Osservare come interpreta il ruolo e come si muove in campo è un continuo insegnamento”.

Sul ruolo preferito: “Mi piace stare a centrocampo, dove posso unire fase difensiva e costruzione. Ma sono pronto ad adattarmi anche sulle fasce o dietro le punte. Qui ci sono giocatori come Ederson, de Roon e Pasalic, da cui sto imparando moltissimo. Voglio diventare più decisivo negli ultimi metri, segnare e servire più assist. So che posso fare meglio in zona offensiva, e sto lavorando per diventare un centrocampista completo”.

