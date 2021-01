Musacchio-Lazio: accordo totale con il Milan. Ora è atteso per le visite

Tra mille nomi, alcuni senza senso, quello giusto per la difesa della Lazio era, è e sarà Mateo Musacchio. Un nome emerso ieri sera, senza alcun tipo di dubbio, rispetto a tante altre arrampicate senza senso. Il Milan lo libererà e forse non è detto che serva l’indennizzo da un milione, la Lazio provvederà a rilevare il contratto in scadenza a giugno con opzione per altre due stagioni. Musacchio aveva deciso di aspettare la fine della stagione e del contratto per tornare in Spagna: la Lazio è arrivata prima di qualsiasi perplessità e ora lo aspetta anche per le visite.

Foto: Twitter Milan