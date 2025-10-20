Muro Gila, gli snodi del mercato. E il Real è alla finestra

20/10/2025 | 14:27:07

Mario Gila ha confermato a Bergamo di essere un signor difensore centrale dal futuro assicurato. Classe 2000, il Real ha diritto al 50 per cento in caso di futura rivendita dopo gli accordi che avevano permesso alla Lazio di assicurarsi il cartellino per circa 6 milioni. Tra primavera ed estate saremo inevitabilmente al bivio, tutti i dialoghi portati avanti per il rinnovo del contratto – scadenza 2027 – sono andati fin qui a vuoto. La Lazio ci riproverà, il passaggio diventa fondamentale per la valutazione del cartellino, altrimenti resterebbe poco tempo pet fare voli pindarici. Gila può aver mercato ovunque: dalla Premier c’erano stati sondaggi, il profilo piace alle due milanesi, ma se le prestazioni dovessero essere sulla falsariga di quella di Bergamo, i pretendenti aumenterebbero. Rendimento, continuità, esplosività sono le doti che mettono Gila in copertina come uno dei più ambiti nel suo ruolo.

Foto: Instagram Gila