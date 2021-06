Muriqi: “La Lazio ha investito su di me, rispetterò il contratto”

Vedat Muriqi, ieri con la Nazionale del Kosovo, è stato protagonista di una eccellente prestazione nell’amichevole contro il San Marino. L’attaccante ha messo ha segno ben quattro reti. Al termine della gara ha rilasciato anche delle dichiarazioni in merito al suo futuro. “Non dipende da me. Per il ritiro sarò a Roma. La Lazio ha investito su di me, ho ancora quattro anni e rispetterò il contratto”.

Pubblicato 01/06/21