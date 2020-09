Muriqi, in corso le visite mediche con la Lazio

Sono iniziate le visite mediche di Vedat Muriqi con la Lazio. L’attaccante ex Fenerbahce, è arrivato ieri a Roma e in questi minuti sta svolgendo presso la Clinica Paideia le visite mediche per il club biancoceleste. Dopo la visite il giocatore kosovaro firmerà il suo contratto con il club della Capitale.

Foto: Twitter personale