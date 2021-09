Muriqi esalta Sarri: “E’ tra i dieci migliori al mondo. Con lui è vietato lanciare lungo”

Vedat Muriqi, autore del gol decisivo con il suo Kosovo nella partita disputata contro la Georgia, ha parlato così dal ritiro del prossimo match contro la Grecia: “Sono molto contento per la prima vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali. Era importante tornare alla vittoria e non importa chi segna, l’importante è che vinca il Kosovo. Spero di vincere con la Grecia per salire in classifica a 6 punti”.

Sul suo nuovo allenatore, Maurizio Sarri: “Lavoro con un allenatore che è tra i dieci migliori al mondo. Non gli piace giocare con le palle lunghe, con lui è vietato giocare con i lanci”.