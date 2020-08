Vadat Muriqi alla Lazio: tutto ok. Operazione ormai completata per l’attaccante classe 1994 in uscita dal Fenerbahce: dai rumors turchi dei giorni scorsi, alla definizione di un affare importante per il reparto offensivo. Affare da 18 milioni, Muriqi firmerà un quinquennale da circa due milioni a stagione.

Foto: twitter personale