Murillo: “Spero di rimanere al Celta Vigo fino a giugno, poi non so cosa potrà succedere”

Jeison Murillo, in prestito dalla Sampdoria al Celta Vigo, ha parlato a Radio Caracol della sua esperienza in Spagna: “Spero di rimanere fino a giugno, che è la fine del mio prestito al Celta. Poi non so cosa potrà succedere. Sto abbastanza bene. Mi sento a mio agio in città e in questo club. Un club che scommette su di me e nel quale la mia famiglia si sente bene. Nazionale? Spesso hai quell’illusione e quando non succede ti butti giù, ma siamo già in una fase matura e dunque dobbiamo vedere i punti favorevoli, quando non sono convocato ne approfitto per stare in famiglia”.

FOTO: Twitter Sampdoria