Murillo puntualissimo: il colombiano è arrivato a Genova, domani le visite Samp

Jeison Murillo torna in Italia. Dopo l’esperienza con la maglia dell’Inter, il difensore colombiano riabbraccia la Serie A: nel suo futuro ci sarà la Sampdoria, un’operazione chiusa da giorni (appena sotto i 15 milioni tra prestito e riscatto) e che presto verrà ufficializzata. Intanto, pochi minuti fa lo stesso Murillo è arrivato in città, rispettata la tempistica che vi avevamo anticipato due giorni fa. Domani il centrale ex Barça è atteso alle visite mediche, poi la firma e l’annuncio.

Foto: sito ufficiale Barcellona