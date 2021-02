Muriel: “Se credi nelle tue qualità puoi vincere con chiunque. Questi momenti andrebbero condivisi coi tifosi”

Luis Muriel, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prestigiosissima partita contro il Real Madrid. Queste le parole dell’attaccante colombiano: “Sto vivendo questo vivendo con molta allegria, giocare contro il Real Madrid è sempre prestigioso. Credo che per affrontarli dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo a disposizione, è l’unico modo per fare grandi prestazioni. Se si dà tutto e si crede nelle proprie caratteristiche si può vincere contro chiunque. Giocando come sappiamo possiamo competere ai massimi livelli. Non cambia niente se entro alla fine, cerco sempre di aiutare la squadra. Il nostro gioco ha una forte identità, ma il mister non ci obbliga a fare una cosa. Abbiamo fatto tanti gol con azioni personali di singoli giocatori. Ogni volta che c’è la possibilità faremo anche tipi di giocate personali”.

Sul Real Madrid: “Dobbiamo stare attenti e capire che squadra affronteremo. Il Real non smette di essere una grande squadra anche se ha tanti infortunati. Ha vinto le ultime partite, la storia del Real parla chiaro: quando non gioca bene in campionato poi arriva in Champions e tira fuori il coniglio dal cilindro. Sarà una partita da giocare contro una grande squadra”.

Sullo stadio vuoto: “A noi ci toglie tantissimo, e anche al pubblico: questi momenti si devono condividere con loro, sono stati accanto a una squadra che per tanti anni ha lottato per posti meno prestigiosi, mi dispiace non giocare coi tifosi. Speriamo di averli di nuovo con noi per potersi godere tutto ciò che stiamo facendo”.

Foto: instagram personale