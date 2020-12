Muriel sbanca Amsterdam: l’Atalanta elimina l’Ajax e va agli ottavi di Champions

Missione compiuta. L’Atalanta ha conquistato ad Amsterdam il risultato che serviva che serviva per tenere l’Ajax a distanza e per approdare agli ottavi di Champions. Addirittura una vittoria, sarebbe bastato il pareggio, grazie a un gol di Muriel a cinque minuti dalla fine: il colombiano, da poco subentrato, ha scartato anche il portiere e ha dato la sicurezza della qualificazione.

Nel primo tempo la squadra di Gasperini ha concesso poco agli olandesi sfiorando il gol con de Roon. Nella ripresa l’Atalanta ha controllato, cercando in qualche occasione di colpire in contropiede, prima del quarto d’ora un’occasione con Freuler che ha lisciato da posizione comoda. Al 21’ Pessina non ha trovato lo specchio dopo dieci minuti bene interpretati dall’Atalanta che non si è limitata alla fase difensiva. Al 23’ grosso rischio per i bergamaschi per una spallata in area di Freuler giudicata regalare. Alla mezz’ora intervento decisivo di Gollini che ha ipnotizzato Klaassen, grande occasione sprecata dall’Ajax. Dal 34’ l’Ajax è rimasto in dieci, espulso Gravenberch per una gomitata a Gomez. Subito dopo occasione per Muriel che ha sprecato di testa, ma l’Atalanta ha subito gestire bene il finale, rischiando poco e trovando il gol della sicurezza proprio con Muriel. Grande impresa, staccato il tagliando per gli ottavi di Champions.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta