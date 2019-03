Muriel: “Chiesa? Vale più di 100 milioni. Ecco perché ho preferito la Fiorentina al Milan”

Luis Muriel, attaccante della Fiorentina, ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport soffermandosi anche sul futuro. Ecco le sue parole: “Ho scelto Firenze per rimanerci e per conquistarmi il riscatto. Ho tanta voglia di fare bene e il gruppo che ho trovato qui mi ha aiutato da subito integrandomi e facendomi sentire a casa. Obiettivi? Ne abbiamo ancora due alla portata, siamo pronti per giocarcela. Non abbasseremo la guardia anche se sarà difficile conquistarli. Non sarà facile, ma non possiamo smettere ora di sognare l’Europa e anche in Coppa Italia è tutto ancora aperto. Il trasferimento a gennaio? Fiorentina e Milan mi offrivano quello che io volevo, ovvero giocare e avere quella fiducia di cui avevo bisogno, ma avevo parlato prima coi viola e volevo rispettare la parola. Non vorrei passare per quello che si dà delle arie. Io sono sempre stato uomo di parola, i principi valgono più di tutto. Se Chiesa vale 100 milioni? Per come va il mercato adesso, penso anche di più… Federico è un grandissimo giocatore, è molto giovane, può migliorare rispetto a quanto abbiamo visto fin qui e può davvero pensare di essere tra i primi giocatori per qualità tecniche. È forte fisicamente, ma soprattutto ha testa. Credo che mettendo insieme l’esperienza necessaria, facilmente potrà essere uno dei migliori al mondo”, ha chiuso Muriel.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina