Muriel: “Merendine? No, nemmeno mi piacciono i dolci. Col Milan partita complicata ma ce la giocheremo”

Luis Muriel, autore della splendida azione che ha portato la Dea al pareggio, così ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Udinese-Atalanta: “Sono partite difficilissime, perché quando s’incontrano squadre che lottano per la salvezza in queste sfide ci mettono tutto e non è facile trovare gli spazi per sfondare. Abbiamo cercato di fare il raddoppio in tutti i modi, ma è stata dura”.

Sulla prossima sfida, quella contro il Milan: “Vogliamo prendere punti, sappiamo che sarà una partita complicata ma siamo consapevoli della nostra forza e andremo a giocarcela, perché anche loro senz’altro giocheranno per vincere”.

Successivamente è tornato sulle voci che lo vedevano goloso di merendine ai tempi dell’Udinese: “Non è vero che ai tempi dell’Udinese con Guidolin mangiavo tante merendine, nemmeno mi piacciono i dolci. Mangiavo altro sì, ma non le merendine. Mùriel o Murièl? In spagnolo l’accento va sulla “e” ma in Italia mi hanno sempre chiamato nell’altro modo. Me li tengo entrambi”.

Foto: instagram personale