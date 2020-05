Muriel: “Lotto per togliere il posto a Zapata e non è facile. Ripresa? Sarà come il primo giorno di scuola”

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta e della Nazionale colombiana, ha ai microfoni dell’emittente sudamericana Caracol Radio del ritorno in campo: “Dopo due mesi in quarantena, dove non abbiamo visto quasi nessuno, penso che la sensazione sarà la stessa del primo giorno di scuola. Ho avuto l’opportunità di vedere molte partite della mia squadra. E grazie a questo cerco di migliorare, di lavorare sodo. Voglio continuare a lottare per vedere se riesco a prendere il posto di Duvan, anche se è difficile. Zapata? E’ un giocatore che, quando ne ha l’opportunità, ti distrugge con la sua forza fisica e la sua aggressività che ha all’interno dell’area”.