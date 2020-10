Muriel: “E’ un momento fantastico. E’ bello essere protagonista in Nazionale”

E’ un momento straordinario per tutti gli atalantini, compreso i colombiani Muriel e Zapata, protagonisti nella notte anche del 3-0 della Colombia sul Venezuela.

Ai microfoni dei media colombiani, Luis Muriel, autore di una doppietta, ha parlato del momento straordinario e dell’intesa con il compagno Zapata.

Queste le sue parole: “Penso che sia una vittoria frutto del lavoro. Dopo tanti anni, avere l’opportunità di essere in qualche modo un riferimento per la Nazionale mi aiuta ad accrescere la fiducia. E’ un momento straordinario per me. La fiducia che ho nell’Atalanta la riporto anche in Nazionale. Sto bene, ho sicurezza nei miei mezzi e voglio solo continuare in questo modo. Sono cresciuto molto e sono migliorato nel modo di stare in campo, nella responsabilità che ho di aiutare i compagni più giovani. Nonostante sia arrivato in un buon momento, porto dietro anche quegli anni di esperienza che mi aiutano a contribuire alla Nazionale. L’intesa con Zapata? Ovvio che è perfetta. Giocare insieme nell’Atalanta in maniera automatica aiuta chiaramente anche in Nazionale. Infatti il CT ci fa esprimere liberamente, come se dovessimo giocare con l’Atalanta, capendo che abbiamo movimenti coesi e un’intesa perfetta”.

Fonte Foto: Twitter ufficiale Atalanta