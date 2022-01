Muriel e Maehle portano l’Atalanta ai quarti di Coppa Italia: Venezia eliminato tra le polemiche

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ottiene il pass per i quarti di finale della Coppa Italia ai danni del Venezia di Zanetti. La dea vince per 2-0 con le reti di Muriel nel primo tempo e Maehle allo scadere della seconda frazione. Grandi polemiche per il gol del vantaggio bergamasco probabilmente condizionato da un controllo con il braccio dell’attaccante colombiano ma per l’arbitro e per il Var la rete e regolare. I lagunari salutano agli ottavi la Coppa Italia.

FOTO: instagram personale