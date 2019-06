Muriel: “Il club mi ha trasmesso entusiasmo. Non vedo l’ora di iniziare”

Il nuovo attaccante dell’Atalanta, il colombiano Luis Muriel, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club neroazzurro poco dopo il suo arrivo: “Il mister e il presi mi hanno trasmesso tanto entusiasmo. Non vedo l’ora di iniziare e dimostrare il mio valore qui. Zapata? E’ un vero amico, lo conosco da tanto tempo. Ha provato a convincermi ogni giorno a venire qui ma per me è stato facile scegliere. Voglio dare il mio contributo alla squadra”.

Foto: sito ufficiale Atalanta