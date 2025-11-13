Muric: “Vogliamo battere la Juventus, Zhegrova non ci segnerà”

13/11/2025 | 21:54:29

Il portiere del Sassuolo Muric ha parlato in patria al podcast FFK: “Ogni volta che vengo a giocare per il mio Paese, do sempre il 100% perché amo la nostra gente e la nostra cultura. Mi sento parte di questo Paese, altrimenti non indosserei la maglia del Kosovo. Cosa farà Zhegrova se dovesse segnare al Sassuolo? Non lo farà, farò del mio meglio per fermarlo. Penso che li batteremo, non sono così lontani in classifica. Sono il club più importante d’Italia? Sì ma a noi questo non importa, noi vogliamo batterli”.

Foto: Instagram Sassuolo