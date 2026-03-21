Muric: “Ero sicuro di parare il rigore. Più difficile la parata su Milik”

21/03/2026 | 23:16:23

Il portiere del Sassuolo, Muric, ha parlato a Sky a fine gara dopo l’1-1 contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto tante occasioni, sono soddisfatto della mia prestazione, ma abbiamo fatto una grande partita come squadra”.

Cosa hai pensato sul rigore di Locatelli? “Ero abbastanza convinto di prenderla. Era una questione di sensazioni, pensavo: “La prendo””.

Più difficile la parata sul rigore o sul colpo di testa di Milik? “Il colpo di testa è stato più difficile da prendere”.

Foto: sito Sassuolo