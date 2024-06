Oltre un mese fa vi avevamo parlato di un Trapani al lavoro per costruire una squadra competitiva anche in Serie C. Anticipando il nome di un attaccante, Jacopo Murano in uscita dal Picerno, che era stato al Trapani già diverso tempo fa. Il club siciliano ha sondato anche Facundo Lescano di proprietà della Triestina, ma la trattativa per Murano è in stato avanzato.

Foto: sito Trapani