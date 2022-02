Muntari torna in campo dopo quasi tre anni: ha firmato con un club ghanese

Sulley Muntari torna in campo e lo fa in Ghana. E’ ufficiale infatti il suo approdo al Accra Hearts of Oak, club che ha vinto l’ultimo campionato del paese. L’ex Inter e Milan era svincolato dal 2019 e nelle ultime settimane si era allenato proprio con il suo nuovo club.

