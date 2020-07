Muntari: “Noi del triplete abbiamo ancora una chat whatsapp. Mourinho? Una persona fantastica”

Intervistato ai microfoni di Metro FM, in Ghana, è tornato a parlare del suo futuro all’Inter e degli anni con Mourinho a dieci anni dal Triplete. Queste le parole del di Sulley Muntari: “Mourinho? Ogni allenatore ha il suo stile di gioco ed è così che vuole che la sua squadra giochi. Quando José era il nostro allenatore, non diceva nulla durante le partite perché noi sapevamo cosa voleva, sapevamo dove volevamo essere e soprattutto sapevamo di volere vincere. È stato un anno fantastico. Ci teniamo ancora in contatto con tutti i ragazzi, con il gruppo del Triplete abbiamo una chat su WhatsApp. Lui è un uomo di principio, è un allenatore straordinario e ti dà tutta l’attenzione che ti serve per poter giocare al meglio. Non accetta se non sei in buona forma, dovresti essere in buona forma tutto l’anno. Questo è quello che ottiene dai suoi giocatori e tutti gli sono fedeli perché è leale, un uomo fantastico”.

