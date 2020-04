Muniain: “Stipendi? Per ora nessuna proposta, ma siamo pronto a aiutare il Bilbao”

In Spagna, diversi club stanno adottando provvedimenti per la riduzione dei salari dei calciatori per fronteggiare la pandemia. Fra di essi, l’Athletic Club di Bilbao. Tuttavia, il club basco non avrebbe fatto ancora avere alcune proposta ai calciatori, come afferma il capitano Iker Muniain: “Noi senatori manteniamo una comunicazione costante, fluida e molto positiva con il club, ma per ora non abbiamo ricevuto alcuna proposta di alcun tipo. – ha dichiarato a Radio Euskadi – Se alla fine il club ne avesse bisogno, la squadra sarà pronta ad aiutare come sempre. In questo senso non ci sono problemi, il club è molto chiaro con noi e noi siamo chiari con il club. Beneficenza? Sappiamo che è un momento difficile. Dal club, dallo spogliatoio, i giocatori hanno voluto aiutare e dare il loro contributo con discrezione. È vero che Osakidetza ha dichiarato pubblicamente ciò che ha fatto, ma noi preferiamo che ognuno decida se parlarne pubblicamente o agire con discrezione.”

Foto: MARCA