Muniain inizia la carriera da allenatore: “Derio club giusto per le mie idee”

28/06/2025 | 22:00:00

Iker Munian si toglie le vesti di calciatore ed è pronto ad indossare quelle di allenatore. Come reso noto questo pomeriggio, l’ex leggenda dell’Athletic Club è diventato il nuovo tecnico del CD Derio, squadra della Tercera RFEF, la quinta categoria del campionato spagnolo di calcio. Una scelta che Muniain ha spiegato così ai microfoni ufficiali del club: “Sono qui per parlare della nuova tappa, questa volta come allenatore. È da tempo che sogno questo giorno e di compiere questo passo. E adesso è il momento di farlo e di iniziare questo cammino. Voglio iniziare nel Derio perché è un club che riunisce tanti aspetti positivi, che viene da un lavoro molto buono negli ultimi anni e di cui conosco ottime referenze di come si lavora qui. Penso che sia la squadra ideale per compiere questo primo passo. La verità è che sono molto contento e onorato di mettere in pratica tutte le idee che in questo momento ho nella testa”.

Foto: Instagram Muniain