Muniain dice basta al campo: il futuro potrebbe essere da allenatore

20/06/2025 | 10:52:54

La carriera da calciatore professionista di Iker Muniain sembra avviarsi verso la sua conclusione. È una decisione sofferta, ma decisa: secondo l’agenzia EFE, l’ex capitano dell’Athletic Club ha scelto di rescindere il contratto con il San Lorenzo de Almagro. Motivazione? Una questione personale, un richiamo forte, quello della famiglia e dei figli. Nonostante l’impatto positivo nel calcio argentino — continuità, leadership, il calore dei tifosi e perfino la fascia da capitano — nulla ha potuto contro il desiderio di tornare vicino ai suoi cari. Muniain ha attivato la clausola che gli consentiva di porre fine anticipata al legame con il club di Buenos Aires, chiudendo così un’esperienza che lo aveva rilanciato sotto il profilo tecnico e umano. Ora il futuro è un punto interrogativo, ma le linee sono chiare: nessun ritorno in Europa se non con la maglia dell’Athletic, un legame profondo e irrinunciabile. Il ritiro dal calcio giocato è un’ipotesi seria, mentre il sogno di una carriera da allenatore comincia a prendere forma. Con l’esperienza maturata e una personalità da leader, Muniain sembra pronto a voltare pagina e a entrare in un nuovo, stimolante, capitolo della sua vita nel mondo del calcio. Foto: twitter_personale Muniain