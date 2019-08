Mundo Deportivo, Zidane infastidito dalla richiesta di cessione di Navas: respinta la prima offerta

La richiesta di cessione da parte di Keylor Navas non è stata digerita dal Real Madrid e in particolare dal tecnico Zinedine Zidane. Il francese non si capacita di come il suo portiere possa aver improvvisamente cambiato idea nonostante la presenza di Courtois come numero uno non fosse una novità in casa Merengues. Questo quanto riporta Mundo Deportivo, che aggiunge come i madrileni abbiano comunque iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un’alternativa e avrebbero trovato un profilo ideale in Maarten Stekelenburg, 36 enne dell’Everton con un passato alla Roma. La testata spagnola riporta inoltre la notizia rimbalzata dalla Francia di una prima offerta del PSG per Navas respinta dal Real. La richiesta è di 20 milioni, l’offerta è stata di 15. E i Blancos non hanno intenzione di smuoversi dalla propria valutazione.

Foto: Marca