Mundo Deportivo: svolta Barça per Aguero. E per l’attacco c’è anche Depay

Questa mattina in prima pagina il Mundo Deportivo ha aperto con la trattativa tra Aguero e il Barcellona. “Kun, sì“, questo il titolo scelto.

Il quotidiano spagnolo ha analizzato nel dettaglio l’operazione con il Barcellona che accoglierebbe con favore la firma di Aguero, in scadenza di contratto a giugno, che andrebbe a parametro zero in Catalogna. Inoltre l’attaccante sarebbe ben felice di giocare con il suo amico Messi. L’arrivo dell’argentino però non implica la rinuncia all’olandese Depay, altro obiettivo di mercato del Barça.

FOTO: Twitter Champions League