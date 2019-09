Mundo Deportivo, retroscena sul rinnovo di Ansu Fati: il padre ha rotto un patto verbale con il Barcellona

In estate, il Barcellona ha rinnovato i contratti di alcune delle più promettenti stelle della Masia, tra le quale c’era ovviamente anche Ansu Fati. Il bissau-guineano ha firmato il prolungamento fino al 2022 con il club che poi, all’inizio della stagione corrente gli ha permesso di esordire e infrangere praticamente qualsiasi record di precocità. Come racconta Mundo Deportivo, però, la trattativa per trovare l’accordo con il padre-agente Bori Fati non sarebbe stata delle più semplici. Le due parti avevano infatti già avuto i primi approcci quando la scorsa stagione era in corso e avevano trovato un accordo verbale. Dopo la doppietta del giovane calciatore nella semifinale di Youth League contro il Chelsea, però, suo padre avrebbe cambiato idea chiedendo alla società catalana di trasformare in stipendio netto quello che era precedentemente stato concordato come lordo. Il Barcellona si è rifiutato di cedere ai ricatti di Bori e sarebbe servito l’intervento dei tecnici delle giovanili Pep Segura e Bakero per condurre le due parti a stringersi la mano venendosi incontro reciprocamente.

Foto: twitter Barcellona