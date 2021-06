Mundo Deportivo: Real, obiettivo Koundé in caso di addio di Varane

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Real Madrid si sta guardando attorno per il centrale difensivo non solo per l’addio di Sergio Ramos, ma anche per un possibile addio del francese Varane. Il club madrileno gli ha offerto il rinnovo, ma ancora non è arrivata la risposta del giocatore impegnato agli Europei. Se la risposta non dovesse arrivare, il Real potrebbe metterlo sul mercato e virare su un altro centrale francese, ovvero Koundé del Siviglia. Il 22enne ha un contratto con il Siviglia fino al 2024 e la sua clausola rescissoria è di 80 milioni di euro. Il club andaluso aveva già rifiutato l’anno scorso un’offerta di 55 milioni dal City e la sua intenzione è che Koundé rinnovi con il Siviglia. Dietro Koundé c’è Pau Torres , del Villarreal e alcune indiscrezioni indicano Laporte come un altro dei centrali nel mirino del Real Madrid se Varane dovesse partire quest’estate.

Foto: Twitter personale