Mundo Deportivo: Rakitic in viaggio verso Parigi. E il Psg…

Futuro tutto da scrivere per Ivan Rakitic. Il croato potrebbe lasciare il Barcellona in estate e le pretendenti non mancano (in passato è stato accostato anche all’Inter e al Manchester United). Intanto dalla Spagna arriva un’indiscrezione raccolta da Mundo Deportivo: secondo il media catalano, il centrocampista croato è in viaggio verso Parigi. La foto ha fatto il giro dei media spagnoli ed è scattato subito l’allarme. Già, perché il Psg è da tempo sulle tracce di Rakitic e questo viaggio potrebbe essere un indizio di mercato da non sottovalutare.

Foto: ESPN