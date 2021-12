Mundo Deportivo: problemi burocratici per Ferran Torres, ufficialità rimandata

Dopo aver svolto le visite mediche di rito nella giornata di ieri per il Barcellona, l’attaccante ormai ex Manchester City Ferran Torres sarebbe dovuto essere presentato oggi ai nuovi tifosi blaugrana. Per il suo trasferimento sono confermate le cifre che si aggirano intorno ai 55 milioni più 10 milioni di bonus, tutto diluito in quattro rate. Per problemi burocratici dovuti allo scambio di documenti tra le due società la presentazione di Ferran Torres potrebbe slittare al pomeriggio oppure ad un’altra data.