Mundo Deportivo: per il dopo Busquets il Barça pensa a Locatelli

Il Barcellona è a lavoro per trovare un’alternativa a Sergio Busquets, 32 anni e alla sua decima stagione con la maglia blaugrana. Secondo il Mundo Deportivo i dirigenti catalani avrebbero già identificato tre giovani di grande prospettiva: Eduardo Camavinga (18, Rennes), Manuel Locatelli (23, Sassuolo) e Mikel Merino (24, Real Sociedad).

Nel caso di Locatelli, il Barça lo segue da quasi due anni. Il centrocampista ex Milan ha un contratto fino al 2023 e piace molto anche alla Juventus. Ma i buoni rapporti tra la squadra spagnola e il Sassuolo (vedi i trasferimenti in passato di Boateng in Catalogna e Marlon a Reggio Emilia), potrebbero favorire la trattativa.

FOTO: Twitter Locatelli