Mundo Deportivo: “Nuovi contatti tra Aguero e il Barcellona, ma Koeman preferisce Depay”

Nuovi contatti tra Aguero e il Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo il Mundo Deportivo, il trasferimento dell’argentino in Spagna prende quota, soprattutto dopo il recente rinnovo di Neymar con il Paris Saint Germain. L’attaccante del Manchester City, che il 30 giugno chiuderà la sua avventura in Inghilterra, ha diverse offerte, come riporta il giornale, l’idea di trasferirsi al Barcellona è quella che lo affascina di più. L’unico a non essere entusiasta del suo traferimento è il tecnico Ronald Koeman, che per il ruolo di attaccante avrebbe consigliato l’acquisto di Memphis Depay. Ma la possibilità di concludere un’operazione a parametro zero e la volontà del calciatore pronto, secondo il quotidiano spagnolo, a ridursi l’ingaggio pur di rendere fattibile l’operazione, mettono Aguero in cima alle preferenze della società spagnola.

Foto: Twitter personale