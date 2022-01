Mundo Deportivo: nel pomeriggio visite mediche di Adama Traoré con il Barcellona

Si avvicina il ritorno dell’esterno spagnolo Adama Traoré al Barcellona. Adama Traoré è attualmente a Dubai in vacanza con la sua famiglia, in attesa del suo arrivo al Camp Nou, e dovrebbe recarsi a Barcellona questo pomeriggio per superare il controllo medico prima della sua firma per il Barça . L’idea è che Adama si sottoponga alle visite mediche questo pomeriggio all’ospedale di Barcellona. In linea di principio doveva rientrare domenica, ma il suo ritorno al Barça gli farà cambiare idea.

FOTO: twitter wolverhampton