Mundo Deportivo: Napoli sotto attacco. Le grandi di Spagna su Fabian Ruiz

“Guerra tra Barcellona e Real Madrid” titola l’edizione online di Mundo Deportivo. Il campo di battaglia è la città di Napoli, il premio in palio Fabian Ruiz. Un’immagine calzante, non fosse per il fatto che la società azzurra in nessun caso si limiterebbe al ruolo di spettatore. Il club di Aurelio De Laurentiis vanta un accordo fino al 2023 con il centrocampista spagnolo, al quale in estate avrebbe offerto un ulteriore rinnovo annuale. La testata spagnola suggerisce però che i tempi si stanno dilatando e non sembrerebbe imminente la stretta di mano tra le due parti. È qui che entrano in gioco Barcellona e Real Madrid. I blaugrana non stanno passando un momento entusiasmante e il segretario tecnico Eric Abidal ha assistito dalla tribuna del Via del Mare di Lecce a una gara del Napoli, anche se ufficialmente per altri motivi. Per i blancos quello di Ruiz è uno dei vari profili osservati a centrocampo, assieme a quelli di Eriksen, Pogba e Van de Beek ma, come sospettano al Camp Nou, sarebbero già soddisfatti semplicemente portando il club italiano ad alzare le richieste per il suo gioiello, in questo momento già valutato più di 60 milioni.

Foto: twitter Napoli