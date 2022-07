Franck Kessié è pronto per firmare per il Barcellona. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il centrocampista ex Milan è firmerà il proprio contratto con i blaugrana nella giornata di mercoledì. Il centrocampista ivoriano ha lasciato il club rossonero di Milano per accasarsi in Spagna a costo zero con un contratto di quattro anni per 6,5 milioni di euro netti a stagione.

Foto: Instagram Kessié