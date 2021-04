Mundo Deportivo: “L’offensiva del Psg per Messi”

L’apertura del Mundo Deportivo è tutta per Lionel Messi. La “pulce” potrebbe essere al centro del mercato nonostante la sua nota fedeltà al Barcellona e le promesse del presidente Laporta di tenerlo. Il quotidiano spagnolo titola “Offensiva Psg” con la faccia di Messi al centro dello stemma del club parigino.

Leo – si legge – avrebbe sul tavolo una proposta formale da parte dei parigini per 2 stagioni +1. Sebbene l’importo non sia stato quantificato, è ritenuto che per il Barcellona risulti comunque “irraggiungibile” e che questa offerta dei francesi sia imparegiabile.