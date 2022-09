Mundo Deportivo: la Juventus ha offerto 15 milioni per Vitor Roque

Nome nuovo per l’attacco del futuro della Juventus. Stando quanto riportato dal Mundo Deportivo, i bianconeri avrebbero offerto 15 milioni di euro per il giovanissimo Vitor Roque, talento classe 2005 dell’Atletico Paranaense. Ma – stando a quanto si può leggere sul quotidiano spagnolo – il club brasiliano ha rifiutato l’offerta, prendendo come termine di paragone i 45 milioni spesi negli anni scorsi dai Blancos per acquistare i giovanissimi Vinicius Jr e Rodrygo. Sul calciatore è vivo l’interesse anche di Barcellona e Real Madrid. Roque è un attaccante di grande tecnica, velocità e senso del gol che si sta mettendo in mostra soprattutto in Copa Libertadores, competizione di cui disputerà la finale contro il Flamengo.

Foto: Vitor Roque Instagram