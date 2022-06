Mundo Deportivo: la firma di Lautaro con l’Atletico prima dell’accordo con l’Inter

Lautaro Martinez e l’Atletico Madrid, una storia scritta e poi cancellata. Era il 2017 quando prima di approdare all’Inter il “toro” stava per diventare un giocatore del Madrid. Il Mundo Deportivo infatti ha svelato in esclusiva alcune foto che ritraggono il 10 nerazzurro intento a firmare il contratto con i “colchoneros”, dopo aver superato anche le visite mediche. Di quell’accordo poi non se ne fece più nulla perché come sappiamo, Lautaro scelse nel 2017 l’Inter, diventando a tutti gli effetti un vero e proprio idolo dei tifosi nerazzurri.

Foto: Mundo Deportivo