Mundo Deportivo: la Fifa fa il prezzo di Neymar. La prossima estate costerà 170 milioni | Alfredo Pedullà

La telenovela-Neymar si è conclusa con un nulla di fatto e con il brasiliano che resterà al PSG anche nella prossima stagione. Con la finestra estiva di mercato che si è appena conclusa, però, non tramonta nel medio-lungo termine il desiderio del giocatore di tornare al Barcellona. E come riporta Mundo Deportivo, si apre già uno spiraglio per l’estate del 2020. Nel regolamento dell Fifa esiste infatti una clausola per proteggere i calciatori bloccati dalla propria società, che gli permette di svincolarsi a un prezzo stabilito proprio dalla federazione internazionale a seconda di alcuni parametri come il costo d’acquisto del giocatore e l’ammortamento della somma. Questa clausola si può attivare solamente dopo tre stagioni complete o tre anni (a seconda di quale condizione si verifichi prima) di permanenza in una stessa squadra. A tal proposito, riporta la testata spagnola, l’entourage di Neymar ha già contattato la Fifa, che ha stimato in circa 170 milioni di euro la cifra della clausola per la prossima estate, ovvero quando il giocatore chiuderà la sua terza annata a Parigi. E il futuro del classe ’92 comincia a tingersi di blaugrana.

Foto: twitter Neymar