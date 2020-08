Mundo Deportivo: il Milan ha offerto 20 milioni per Emerson, ma il Barcellona dice no

Secondo i colleghi del Mundo Deportivo il Milan avrebbe fatto recapitare al Barcellona un’offerta di 20 milioni per il laterale classe ’99 Emerson, quest’anno in forza al Real Betis. Sul terzino pare abbia messo gli occhi anche l’Everton ma, per ora, le proposte recapitate non hanno convinto i catalani che per il giocatore chiedono non meno di 30 milioni di euro.

Foto: sito Real Betis