Mundo Deportivo: il Barcellona punta un pezzo da novanta per l’attacco. Sulla lista anche Lautaro

Dopo le prime otto giornate di Liga, il Barcellona insegue a due punti di distanza la capolista Real Madrid. Un tabellino non esageratamente preoccupante, che però assume un valore leggermente diverso considerando anche che i Blancos non si siano trovati esattamente a disputare la migliore stagione degli ultimi anni. Per questo motivo in Catalogna si stanno vagliando alcune soluzioni al problema, la prima delle quali – secondo quanto scritto da Mundo Deportivo – sarebbe il centravanti. I blaugrana non riporrebbero infatti più la stessa fiducia in Luis Suarez, che a gennaio compirà 33 anni e che con il passare del tempo sta perdendo la capacità di reggere da solo il reparto offensivo. Per questo motivo, gli uomini mercato del Barça avrebbero stilato una lista di papabili candidati alla sua sostituzione, puntando direttamente a dei veri e propri pezzi da novanta. Il grande sogno risponde al nome di Kylian Mbappé, campione del Mondo e stella del PSG, il cui costo potrebbe però richiedere un esborso da record assoluto nonostante – o proprio per – i suoi soli 20 anni. Tra gli altri ci sarebbero poi Harry Kane, capitano del Tottenham, Roberto Firmino del Liverpool e Marcus Rashford del Manchester United. Non solo Premier però, perché il Barcellona starebbe monitorando con lo stesso livello di accuratezza anche un attaccante della nostra Serie A. Si tratta di Lautaro Martinez, argentino dell’Inter.

Foto: Mundo Deportivo