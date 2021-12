Mundo Deportivo: il Barcellona punta forte su Mazraoui, può arrivare a costo zero

Il Barcellona ha individuato in Noussair Mazraoui, esterno 24enne dell’Ajax, il rinforzo giusto da regalare al neo tecnico Xavi. Il nome del marocchino è in cima alla lista dei desideri blaugrana potrebbe arrivare a costo zero e sono già stati avviati i contatti tra le parti: il presidente del Barcellona Laporta ha incontrato e parlato del giocatore con il suo agente Mino Raiola, ma prima di affondare il colpo si dovrà trovare una sistemazione per Dest. I contatti con Raiola serviranno ad accrescere il rapporto tra le parti in vista dell’assalto estivo ad Erling Haaland. FOTO: Twitter Champions League