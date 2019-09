Mundo Deportivo: il Barcellona ha trattato Lucas Moura con il Tottenham

Nonostante la seconda parte dell’estate del Barcellona si sia focalizzata quasi esclusivamente nel tentativo di riportare Neymar al Camp Nou, i catalani hanno avuto un’altra possibilità di mercato in attacco, dove hanno dovuto registrare i vari infortuni di Messi, Suarez e Dembelé. I blaugrana hanno infatti trattato con il Tottenham per l’eventuale trasferimento di Lucas Moura, eroe della scorsa Champions League chiusa solamente in finale dagli Spurs. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, l’opportunità si è creata e si è però alla fine chiusa per via della richiesta di 50 milioni di euro per il cartellino del brasiliano che il Barcellona ha considerato troppo esosa.

Foto: twitter Tottenham