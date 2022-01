Mundo Deportivo: il Barcellona concede 48 ore a Dembelé per decidere sul rinnovo. Senza una risposta verrà ceduto

Il Barcellona non ha più intenzione di aspettare per il rinnovo di Ousmane Dembelé per cui ha già da giorni presentato un’offerta al giocatore e al suo agente. Nessuna risposta ancora ricevuta dalla società che ora da un ultimatum al 24enne: entro 48 ora dovrà dare una risposta se accetta o meno la proposta di rinnovo, in caso di mancata risposta verrà considerato come un rifiuto e di conseguenza messo sul mercato.

FOTO: itv