Mundo Deportivo: il Barcellona chiede a De Jong di andarsene

Il Barcellona sogna Robert Lewandowski, ma la situazione con il Bayern Monaco al momento non si sblocca. Per aumentare l’offerta i blaugrana hanno bisogno di cedere qualche giocatore presente in rosa. Tra questi il nome più caldo è quello di De Jong. L’olandese, riporta Mundo Deportivo è la chiave sia per aumentare l’offerta al polacco, ma anche quella per abbassare il monte ingaggi. Il suo trasferimento, spiega il quotidiano spagnolo, al Manchester United rilascerebbe 42 milioni di euro e consentirebbe a Kessie, Christensen e Sergi Roberto di essere iscritti alla rosa.

Foto: Twitter Barcellona