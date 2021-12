Mundo Deportivo: il Barcellona cerca un difensore centrale, tre nomi sul taccuino

Il Barcellona è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare la rosa a disposizione del neo tecnico Xavi. Con i nomi di Umtiti e Lenglet sempre in uscita, l’obbiettivo è quello di aggiungere un nuovo elemento al reparto difensivo. I nomi sul taccuino della dirigenza blaugrana sono quelli di Azpilicueta e Christensen, entrambi in scadenza di contratto con il Chelsea e che potrebbero arrivare a parametro zero. Il terzo nome è quello del centrale difensivo della Lazio Felipe Luiz, anche lui in scadenza a giugno, su cui c’è la concorrenza del Betis. FOTO: Twitter Lazio